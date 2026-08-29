Shahjahanpur News: किसान से मोबाइल छीनकर भागे दो युवक, एक पकड़ा
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:34 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:34 AM IST
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तिलहर। नगरिया चौकी के पास शुक्रवार रात करीब नौ बजे किसान से मोबाइल छीनकर भाग रहे बाइक सवार दो युवकों को पुलिस ने घेर लिया। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया, जबकि उसका साथी भाग गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
एक गांव के रहने वाले किसान से बाइक सवार दो युवकों ने मोबाइल छीन लिया और भागने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने उनका पीछा कर घेराबंदी की। इस दौरान बाइक की नंबर प्लेट पर टेप लगा मिला, जिससे नंबर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ की जा रही है। उसके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस को आशंका है कि पकड़ा गया युवक अपने साथी के साथ जिले में मोबाइल छिनैती की अन्य घटनाओं में भी शामिल रहा है। संवाद
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एक गांव के रहने वाले किसान से बाइक सवार दो युवकों ने मोबाइल छीन लिया और भागने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने उनका पीछा कर घेराबंदी की। इस दौरान बाइक की नंबर प्लेट पर टेप लगा मिला, जिससे नंबर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ की जा रही है। उसके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस को आशंका है कि पकड़ा गया युवक अपने साथी के साथ जिले में मोबाइल छिनैती की अन्य घटनाओं में भी शामिल रहा है। संवाद
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