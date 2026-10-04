शाहजहांपुर: खंडहर मकान में बनाए जा रहे थे तमंचे, दो आरोपी गिरफ्तार; ट्रक चालकों को बेचते थे असलाह

शाहजहांपुर जिले में निगोही थाना पुलिस ने गांव मिलकिया के पूरब स्थित खंडहर मकान में छापा मारकर अवैध शस्त्र फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से अवैध असलाह बनाते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से तमंचे, कारतूस, ड्रिल मशीन समेत शस्त्र बनाने का सामान बरामद किया गया।

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एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि शनिवार रात पुलिस गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से खंडहर मकान में अवैध शस्त्र बनाए जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने गांव मिलकिया के पूरब खंडहर मकान में दबिश दी। पुलिस को देखते ही अंदर असलाह बना रहे युवक भागने लगे। घेराबंदी कर पुलिस ने भटपुरा मिश्र निवासी संतोष कुमार और घनश्यामपुर निवासी अनिल सिंह को पकड़ लिया।तलाशी में चार तमंचे, कारतूस, एक देसी तमंचा, ड्रिल मशीन और असलाह बनाने के अन्य उपकरण बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे कबाड़ी की दुकानों और आरा मशीनों से सामान जुटाकर तमंचों के पुर्जे तैयार करते थे। सुनसान स्थानों पर असलाह तैयार करने के बाद उन्हें होटल-ढाबों पर रुकने वाले ट्रक चालकों के जरिये तीन से पांच हजार रुपये में बेचते थे।