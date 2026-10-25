Shahjahanpur News: हाईवे से लेकर शहर तक जाम...लोगों का चलना हुआ दूभर

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रोजा मंडी परिसर में जाने के लिए गेट से रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक किसानों की ट्राॅलियां और अन्य वाहनों को ही अंदर जाने दिया जाता है। दोपहर 12 से रात 12 बजे तक व्यापारियों का धान उठाने के लिए खाली वाहनों को प्रवेश दिया जाता हैं। शनिवार दोपहर रोजा मंडी प्रवेश द्वार से धान लेकर आने वाले वाहनों को रोक दिया गया और धान का उठान करने वाले वाहनों को प्रवेश दिया गया।जिस कारण गेट के बाहर पुराने हाईवे पर दोनों ओर दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसके चलते लोगों के सामने दुश्वारियां आईं। मंडी सचिव धनंजय सिंह ने बताया कि धान की आवक अचानक बढ़ गई। जिस कारण मंडी समिति परिसर में जगह की काफी समस्या हो गई।दूसरी ओर शहर में दोपहर तीन बजे दूरसंचार कार्यालय के बाहर दोनों ओर चार पहिया वाहन खड़े होने के चलते जाम की समस्या बनी गई। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इसके चलते ई-रिक्शा, चार पहिया वाहन, कार, बाइक सवार आदि फंसे रहे। जिसके चलते लोगों को दुश्वारियों से दो-चार होना पड़ा। इसी तरह लाल इमली चौराहे पर भी रुक-रुककर जाम लगने से लोग परेशान रहे।मंडी में जाम की समस्या को खत्म कराने के लिए रोजा थाना प्रभारी को कहा गया है। लाल इमली चौराहे से घंटाघर जाने वाले मार्ग का संज्ञान लिया जाएगा। यहां पर जाम की समस्या निस्तारित कराई जाएगी।- रनवीर सिंह, सीओ यातायात