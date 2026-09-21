Shahjahanpur News: नायब तहसीलदार की गाड़ी के आगे मिट्टी गिराकर भागा ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक

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सोमवार को नायब तहसीलदार अमित कुमार खुटार जा रहे थे। रास्ते में गंगसरा के पास एक मिट्टी भरी ट्रॉली जाती हुई दिखाई दी। सोमवार को एसडीएम पुवाया सदानंद सरोज के निर्देश पर नायब तहसीलदार अमित कुमार ने पुनौती खुर्द के पास से मिट्टी लदे एक डंपर को पकड़ा। विज्ञापन

नायब तहसीलदार ने बताया कि पूछताछ में कोई कागजात नहीं दिखा पाने के कारण डंपर को खुटार थाने में खड़ा कराकर सीज करा दिया गया। एसडीएम सदानंद सरोज ने बताया कि अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। संवाद सोमवार को नायब तहसीलदार अमित कुमार खुटार जा रहे थे। रास्ते में गंगसरा के पास एक मिट्टी भरी ट्रॉली जाती हुई दिखाई दी। सोमवार को एसडीएम पुवाया सदानंद सरोज के निर्देश पर नायब तहसीलदार अमित कुमार ने पुनौती खुर्द के पास से मिट्टी लदे एक डंपर को पकड़ा।नायब तहसीलदार ने बताया कि पूछताछ में कोई कागजात नहीं दिखा पाने के कारण डंपर को खुटार थाने में खड़ा कराकर सीज करा दिया गया। एसडीएम सदानंद सरोज ने बताया कि अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। संवाद

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पुवायां। नायब तहसीलदार ने मिट्टी भरकर जा रही ट्रॉली को पकड़ने की कोशिश की तो चालक ने चकरोड पर मिट्टी गिरा दी। इससे नायब तहसीलदार की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई और खनन करने वाला ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग गया। नायब तहसीलदार ने मामले का वीडियो बनाया है।