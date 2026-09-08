Shahjahanpur News: बनकटा में बाघ ने सांड़ को मारा, ग्रामीणों में दहशत

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बनकटा के किसान सोमवार दोपहर खेतों पर गए थे। सुरेश गुप्ता के धान के खेत में घसीटने के निशान दिखने पर किसान निशानों को देखते हुए आगे गए तो सांड़ के अवशेष पड़े मिले। गांव के मुकेश मिश्र, प्रेमचंद्र, गुड्डू, पिंटू, अशोक, अनुभव मिश्र आदि ने गहरे पंजे भी बने देखकर वनकर्मियों को बाघ होने की सूचना दी।सूचना पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और कदमों के निशान ट्रेस किए। साथ ही लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। रेंजर दिनेश बडोला ने बताया कि सूचना मिलने पर वनकर्मियों को मौके पर भेजा गया था। वनकर्मी कांबिंग कर बाघ को जंगल की तरफ खदेड़ने का प्रयास करेंगे। संवाद