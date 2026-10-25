Shahjahanpur News: धान की फसल काटने की धमकी, महिला ने दी आत्मदाह की चेतावनी

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लौंग श्री के अनुसार उसके कोई संतान नहीं है। उसके पति स्व. राजेंद्र प्रसाद के भतीजे ने करीब आठ एकड़ जमीन जालसाजी से अपने नाम विरासत करा ली थी। जानकारी होने पर राजेंद्र प्रसाद ने वसीयत निरस्त कराकर संपत्ति पत्नी के नाम कर दी थी। पति की मौत के बाद विपक्षी जमीन पर कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है।लौंग श्री का आरोप है कि एसडीएम ने टीम गठित कर खेत में खड़ी धान की फसल कटवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन राजस्व विभाग ने कार्रवाई नहीं की। विपक्षी फसल काटने की धमकी दे रहे हैं। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि मामला राजस्व विभाग से संबंधित है। पुलिस को केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश हैं। जरूरत पड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंचेगी। संवाद