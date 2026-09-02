Shahjahanpur News: एसपी ने शिकायतों को संवेदनशीलता से सुनने के दिए निर्देश
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:25 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:25 AM IST
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शाहजहांपुर। रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी सौरभ दीक्षित की अध्यक्षता में जनपद के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों पर नियुक्त प्रभारियों व कर्मचारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। एसपी ने कहा कि केंद्र पर आने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं की शिकायतों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना जाए।
उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। महिला हेल्पलाइन 1090, 181, 112, 1076 एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 सहित अन्य उपयोगी हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया जाए।
महिला बीट अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं एवं सुरक्षा संबंधी सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए थाना आरसी मिशन पर नियुक्त आरक्षी लविश गिरि को दो हजार रुपये की धनराशि से पुरस्कृत कर उनके कार्य की सराहना की गई। संवाद
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उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। महिला हेल्पलाइन 1090, 181, 112, 1076 एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 सहित अन्य उपयोगी हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया जाए।
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महिला बीट अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं एवं सुरक्षा संबंधी सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए थाना आरसी मिशन पर नियुक्त आरक्षी लविश गिरि को दो हजार रुपये की धनराशि से पुरस्कृत कर उनके कार्य की सराहना की गई। संवाद
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