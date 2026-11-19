जिला विधिक प्राधिकरण सचिव अपेक्षा सिंंह ने बताया कि लोक अदालत में जनपद न्यायालय व समस्त राजस्व, चकबंदी, उपभोक्ता फोरम न्यायालयों में लघु फौजदारी वाद, फौजदारी वाद, सिविल वाद, दुकान व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम चालान आदि का निस्तारण किया जाएगा।उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति अपने मामले सुलह-समझौते के आधार पर करवाना चाहते हैं, वे प्रार्थना पत्र देकर अपना बाद राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए लगवा सकते हैं। संवाद