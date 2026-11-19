Shahjahanpur News: राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को लगेगी
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 19 Nov 2026 12:49 AM IST
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शाहजहांपुर। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को किया जाएगा।
जिला विधिक प्राधिकरण सचिव अपेक्षा सिंंह ने बताया कि लोक अदालत में जनपद न्यायालय व समस्त राजस्व, चकबंदी, उपभोक्ता फोरम न्यायालयों में लघु फौजदारी वाद, फौजदारी वाद, सिविल वाद, दुकान व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम चालान आदि का निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति अपने मामले सुलह-समझौते के आधार पर करवाना चाहते हैं, वे प्रार्थना पत्र देकर अपना बाद राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए लगवा सकते हैं। संवाद
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जिला विधिक प्राधिकरण सचिव अपेक्षा सिंंह ने बताया कि लोक अदालत में जनपद न्यायालय व समस्त राजस्व, चकबंदी, उपभोक्ता फोरम न्यायालयों में लघु फौजदारी वाद, फौजदारी वाद, सिविल वाद, दुकान व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम चालान आदि का निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति अपने मामले सुलह-समझौते के आधार पर करवाना चाहते हैं, वे प्रार्थना पत्र देकर अपना बाद राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए लगवा सकते हैं। संवाद
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