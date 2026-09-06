Shahjahanpur News: विधायक ने किया मंडी में दुकानों के निर्माण का शिलान्यास
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:32 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:32 AM IST
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पुवायां। विधायक चेतराम ने मंडी समिति परिसर में निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।
मंडी समिति परिसर में 12 दुकानों के निर्माण के साथ ही मेन गेट, पिलर निर्माण, टिनशेड आदि की मरम्मत और रंगाई-पुताई कार्य होना है। शनिवार को विधायक ने कार्यों का शिलान्यास किया और किसानों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। नई दुकानों के बनने से कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर एसडीएम सदानंद सरोज, मंडी सचिव अजय कुमार, नगरपालिका अध्यक्ष संजय गुप्ता, देवेंद्र कुमार, राजेश शुक्ला, सुबोध वर्मा, महेशपाल सहित कई लोग मौजूद रहे। संवाद
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मंडी समिति परिसर में 12 दुकानों के निर्माण के साथ ही मेन गेट, पिलर निर्माण, टिनशेड आदि की मरम्मत और रंगाई-पुताई कार्य होना है। शनिवार को विधायक ने कार्यों का शिलान्यास किया और किसानों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। नई दुकानों के बनने से कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर एसडीएम सदानंद सरोज, मंडी सचिव अजय कुमार, नगरपालिका अध्यक्ष संजय गुप्ता, देवेंद्र कुमार, राजेश शुक्ला, सुबोध वर्मा, महेशपाल सहित कई लोग मौजूद रहे। संवाद
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