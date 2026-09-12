Shahjahanpur News: 14 सितंबर को एक साथ मनेगा हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का पर्व

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श्री रुद्र बालाजी धाम के पुजारी कान्हा कृष्ण शुक्ल के अनुसार, इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। हरतालिका तीज पर महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी या बालू से प्रतिमा स्थापित कर विधि-विधान से पूजा करेंगी। कुंवारी कन्याएं भी मनोवांछित वर की कामना से व्रत रखेंगी। रात्रि जागरण और षोडशोपचार पूजन के बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। वहीं गणेश चतुर्थी पर मध्याह्न काल में घरों और पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। श्रद्धालु गणपति को दूर्वा, मोदक और लड्डू अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। संवाद

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शाहजहांपुर। इस वर्ष 14 सितंबर को धार्मिक उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी एक ही दिन मनाई जाएगी। सुहाग की दीर्घायु और सुखी दांपत्य की कामना से महिलाएं हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रखेंगी, वहीं घर-घर भगवान गणेश की स्थापना कर उत्सव का शुभारंभ होगा।