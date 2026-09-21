Shahjahanpur News: कान्हा गोशाला के निर्माण कार्यों का ईओ ने लिया जायजा

विज्ञापन



उन्होंने गोशाला में बिछाए जा रहे खड़ंजा, टिनशेड और अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति देखने के साथ मौके पर मौजूद कर्मचारियों से कार्य की प्रगति को लेकर कई सवाल किए। बाद में संबंधित ठेकेदार को गुणवत्ता के साथ समय से सभी काम पूरे कराने के निर्देश दिए। ईओ ने बताया कि निर्माण कार्य की निरंतर निगरानी कराई जा रही है। कर्मचारियों को स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संवाद

कांट। नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी नूरजहां ने सोमवार को कान्हा गोशाला जाकर वहां हो रहे निर्माण और विकास से संबंधित कार्यों का बारीकी से जायजा लिया।