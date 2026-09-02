Shahjahanpur News: सीडीओ को डिजिटल पुस्तकालय सही से संचालित होता नहीं मिला
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:23 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:23 AM IST
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शाहजहांपुर। सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी ने मंगलवार को भावलखेड़ा की ग्राम पंचायत सुंदरनगर का निरीक्षण किया। उन्हें वहां काफी अव्यवस्थाएं मिलीं। यहां डिजिटल पुस्तकालय भी सही से संचालित नहीं हो रहा था।
निरीक्षण में सीडीओ को सचिवालय पर ताला लगा मिला। इसे खुलवाने के बाद उन्होंने ग्राम सचिवालय में स्थापित डिजिटल पुस्तकालय का जायजा लिया। पुस्तकालय सुचारू रूप से संचालित नहीं मिला। सचिवालय की चहारदीवारी के अंदर बड़ी घास खड़ी थी। सीडीओ ने सहायक विकास अधिकारी शशि बिंद पाल, सहायक विकास अधिकारी पंचायत उमाशंकर शर्मा को निर्देश दिए कि डिजिटल पुस्तकालय को सुचारू रूप से संचालित कराया जाए।
उन्होंने कहा कि निरीक्षण में दोबारा कमी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सीडीओ ने नियामतपुर में निर्माणाधीन उत्सव भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी प्रज्ञा गुप्ता को निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता महेंद्र पाल मौजूद रहे। संवाद
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निरीक्षण में सीडीओ को सचिवालय पर ताला लगा मिला। इसे खुलवाने के बाद उन्होंने ग्राम सचिवालय में स्थापित डिजिटल पुस्तकालय का जायजा लिया। पुस्तकालय सुचारू रूप से संचालित नहीं मिला। सचिवालय की चहारदीवारी के अंदर बड़ी घास खड़ी थी। सीडीओ ने सहायक विकास अधिकारी शशि बिंद पाल, सहायक विकास अधिकारी पंचायत उमाशंकर शर्मा को निर्देश दिए कि डिजिटल पुस्तकालय को सुचारू रूप से संचालित कराया जाए।
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उन्होंने कहा कि निरीक्षण में दोबारा कमी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सीडीओ ने नियामतपुर में निर्माणाधीन उत्सव भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी प्रज्ञा गुप्ता को निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता महेंद्र पाल मौजूद रहे। संवाद
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