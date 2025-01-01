Shahjahanpur News: आचार्य ने दिया वेद मार्ग पर चलने पर जोर
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:52 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:52 AM IST
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खुदागंज। ग्राम हसनपुर स्थित महर्षि दयानंद वैदिक आश्रम में भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने आहुतियां दीं। कार्यक्रम में आचार्य रामवीर देव आर्य ने भजनों से श्रोताओं को भाव-विभोर कर दिया। ईश्वर भक्ति के भजनों से आश्रम परिसर भक्तिमय हो गया। उन्होंने कहा कि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैदिक संस्कृति में यज्ञ का विशेष महत्व है। राममोहन सिंह, श्याम मोहन सिंह, सुहानी सिंह, बृजमोहन सिंह, रामवीर सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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