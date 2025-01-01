Shahjahanpur News: तीसरे दिन सोत नदी में जलकुंभी में फंसा मिला किशोर का शव

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बुधवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे उदयवीर भैंस चराने के लिए गया था। इस दौरान वह सोत नदी में डूब गया। गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की टीम ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। शुक्रवार को बिछिया छुट्टी पुल के नीचे ग्रामीणों को जलकुंभी में एक पैर फंसा दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।थाना प्रभारी मनोज कुमार गौतम पुलिस टीम के साथ मौके पर गए। जेसीबी मशीन बुलाकर जलकुंभी हटवाई और नदी से शव बाहर निकाला। जानकारी होने पर प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप और विधायक हरिप्रकाश वर्मा भी मौके पर पहुंच गए और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।