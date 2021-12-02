Shahjahanpur News: ट्रेन की चपेट में आने से किशोर की मौत

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ट्रेन के लोको पायलट ने कंट्रोल को सूचना दी। इसके बाद रोजा जीआरपी ने मौके पर पहुंच कर जांच की। परिजनों ने बताया कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ था। सीओ जीआरपी ऋषिकेश यादव ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। संवाद

रोजा। गांव सल्लिया में मंगलवार दोपहर 12 बजे सीतापुर से रोजा की ओर आ रही ट्रेन की चपेट में राजेश आ गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई।