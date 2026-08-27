Shahjahanpur News: टीईटी परीक्षा में शिक्षक हुए उत्तीर्ण, एक-दूसरे को बधाई
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:37 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:37 PM IST
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शाहजहांपुर। शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम बुधवार रात जारी होने के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। परीक्षा में शामिल अधिकांश शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। परिणाम जारी होते ही सफल अभ्यर्थियों ने एक-दूसरे को बधाई दी। वहीं शिक्षक नेताओं ने भी बेहतर परिणाम पर खुशी जताते हुए इसे शिक्षकों की मेहनत का परिणाम बताया।
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शिक्षकों ने चुनौती स्वीकार कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार तिवारी ने कहा कि शिक्षकों की योग्यता पर संदेह व्यक्त करते हुए नियुक्ति नियमावली के विपरीत सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता जैसा उत्पीड़नात्मक आदेश जारी किया गया। किंतु शिक्षकों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से यह सिद्ध कर दिया कि उनकी कार्यकुशलता और ज्ञान किसी प्रमाण की मोहताज नहीं है।
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नतीजों के आईने में बेनकाब हुए शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाने वाले
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के मीडिया प्रभारी श्रेयश चंद्र सक्सेना ने बताया कि यूपीटीईटी के परिणामों ने शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। परीक्षा में शिक्षकों की शानदार सफलता दर ने साबित किया कि बेसिक शिक्षा के शिक्षक न केवल योग्य हैं, बल्कि हर परीक्षा और कसौटी पर खुद को साबित करने की क्षमता रखते हैं। परिणामों ने निराधार आरोपों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। संवाद
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शिक्षकों ने चुनौती स्वीकार कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार तिवारी ने कहा कि शिक्षकों की योग्यता पर संदेह व्यक्त करते हुए नियुक्ति नियमावली के विपरीत सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता जैसा उत्पीड़नात्मक आदेश जारी किया गया। किंतु शिक्षकों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से यह सिद्ध कर दिया कि उनकी कार्यकुशलता और ज्ञान किसी प्रमाण की मोहताज नहीं है।
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नतीजों के आईने में बेनकाब हुए शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाने वाले
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के मीडिया प्रभारी श्रेयश चंद्र सक्सेना ने बताया कि यूपीटीईटी के परिणामों ने शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। परीक्षा में शिक्षकों की शानदार सफलता दर ने साबित किया कि बेसिक शिक्षा के शिक्षक न केवल योग्य हैं, बल्कि हर परीक्षा और कसौटी पर खुद को साबित करने की क्षमता रखते हैं। परिणामों ने निराधार आरोपों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। संवाद
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