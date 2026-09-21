Shahjahanpur News: जीरो एमिशन डे पर विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:31 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:31 PM IST
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शाहजहांपुर। जीएफ कॉलेज के जंतु विज्ञान विभाग में सालिम अली जूलॉजिकल सोसायटी की ओर से जीरो एमिशन डे पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वाद-विवाद और भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने के उपायों पर विचार रखे।
प्राचार्य प्रो. मोहसिन हसन खान ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। विभागाध्यक्ष प्रो. अरीब अंजुम रहमान ने कहा कि वाद-विवाद और भाषण जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होती हैं।
प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने प्रदूषण कम करने, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर विचार रखे। वाद-विवाद प्रतियोगिता में अरीबा ने प्रथम, फरहान खान और अलिया खान ने द्वितीय तथा अलवीरा खान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में अराइश बी प्रथम, आएशा खान द्वितीय और कशिश सिंह तृतीय रहीं। विजेताओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।
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प्राचार्य प्रो. मोहसिन हसन खान ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। विभागाध्यक्ष प्रो. अरीब अंजुम रहमान ने कहा कि वाद-विवाद और भाषण जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होती हैं।
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प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने प्रदूषण कम करने, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर विचार रखे। वाद-विवाद प्रतियोगिता में अरीबा ने प्रथम, फरहान खान और अलिया खान ने द्वितीय तथा अलवीरा खान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में अराइश बी प्रथम, आएशा खान द्वितीय और कशिश सिंह तृतीय रहीं। विजेताओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।
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