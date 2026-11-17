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कलान। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को सर्जन डॉ. रामकुमार ने आठ महिलाओं के नसबंदी के सफल ऑपरेशन किए। महिलाओं को नसबंदी के बाद बरती जाने वाली सावधानियों के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी टिप्स दिए। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर्येंद्र सिंह यादव, बीपीएम महेंद्र कुमार, बीसीपीएम अमित श्रीवास्तव, लैब टेक्नीशियन आदित्य कुमार, फार्मासिस्ट गोपाल कृष्ण और स्टाफ नर्स अनुराधा मौजूद रहीं। संवाद