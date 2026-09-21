Shahjahanpur News: आज आएंगे सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल

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इसके बाद ददरौल विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक नागरपाल में सपा नेता अरविंद पाल के आवास पर पहुंचकर उनकी दिवंगत माता की शोकसभा में शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष तनवीर खां ने बताया कि पूर्वाह्न 11:30 बजे सपा प्रदेश अध्यक्ष पुवायां विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। यहां कस्बा पुवायां स्थित गायत्री पैलेस में आयोजित पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सम्मेलन में सपा प्रदेश महासचिव, विधायक अता उर रहमान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। संवाद

शाहजहांपुर। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मंगलवार को शाहजहांपुर आएंगे। वह लखनऊ से हरदोई होते हुए सुबह करीब 10:30 बजे जनपद पहुंचेंगे।