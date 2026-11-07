Shahjahanpur News: छह वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, बृहस्पतिवार शाम करीब चार बजे बच्चा के विद्यालय से पढ़कर घर लौट रहा था। रास्ते में ब्रह्मप्रकाश ने उसे पकड़ लिया और एक टूटे हुए बंद मकान में ले गया। आरोप है कि वहां बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर उसका मुंह दबा दिया। बच्चे के चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग गया।परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बच्चे को सीएचसी, तिलहर में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया।सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि आरोपी की तलाश में दबिश दी गई। शुक्रवार सुबह 9:50 बजे नेशनल हाईवे किनारे लाल पंप के पीछे से ब्रह्मप्रकाश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तारकलान। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी विपिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि तीन नवंबर को नाबालिग के पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुक्रवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आंधीदेई रोड स्थित धर्मपुर पुलिया के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। । संवाद