Shahjahanpur News: रिश्तों में पड़ी खटास दूर कर केंद्र से विदा किए गए छह दंपती
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:52 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:52 PM IST
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शाहजहांपुर। परिवार परामर्श केंद्र पर चार और रिजर्व पुलिस लाइन में दो दंपतियों के बीच आपसी काउंसलिंग से समझौता कराकर उनके रिश्तों में पड़ी खटास दूर की गई और उन्हें साथ विदा किया गया।
महिला थाना प्रभारी रश्मि अग्निहोत्री ने बताया कि एक मामले में आवेदिका को शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराली प्रताड़ित कर रहे थे। दूसरे मामले में शादी के दो साल में ही आवेदिका को परेशान किया जा रहा था। तीसरे और चौथे मामले में आवेदिका का कहना था कि ससुरालीजन उसका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न कर रहे है। थाने में आपसी सहमति से समझौता करा दिया गया।
वहीं, परिवार परामर्श केंद्र प्रभारी मधु यादव ने बताया कि निगोही क्षेत्र के दंपती की शादी पांच साल पूर्व हुई थी। महिला ने बताया कि पति शराब पीकर मारपीट करता है। थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र की दो माह से मायके में रह रही महिला का कहना था कि उसका पति शराब पीकर मारपीट करता व उसपर शक भी करता है। दोनों मामलों में दंपतियों में समझौत हो गया। संवाद
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महिला थाना प्रभारी रश्मि अग्निहोत्री ने बताया कि एक मामले में आवेदिका को शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराली प्रताड़ित कर रहे थे। दूसरे मामले में शादी के दो साल में ही आवेदिका को परेशान किया जा रहा था। तीसरे और चौथे मामले में आवेदिका का कहना था कि ससुरालीजन उसका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न कर रहे है। थाने में आपसी सहमति से समझौता करा दिया गया।
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वहीं, परिवार परामर्श केंद्र प्रभारी मधु यादव ने बताया कि निगोही क्षेत्र के दंपती की शादी पांच साल पूर्व हुई थी। महिला ने बताया कि पति शराब पीकर मारपीट करता है। थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र की दो माह से मायके में रह रही महिला का कहना था कि उसका पति शराब पीकर मारपीट करता व उसपर शक भी करता है। दोनों मामलों में दंपतियों में समझौत हो गया। संवाद
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