Shahjahanpur News: आईजीआरएस निस्तारण में नगर निगम शाहजहांपुर प्रदेश में अव्वल
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:05 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए संचालित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) में नगर निगम शाहजहांपुर ने अगस्त माह में प्रदेश के 17 नगर निगमों में प्रथम स्थान हासिल किया है। शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के आधार पर नगर निगम को यह उपलब्धि मिली है।
अपर नगर आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी के अनुसार, आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की लगातार निगरानी की गई। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में शिकायतों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। संवाद
विज्ञापन
अपर नगर आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी के अनुसार, आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की लगातार निगरानी की गई। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में शिकायतों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। संवाद
विज्ञापन