Shahjahanpur News: शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न, दो सगे भाइयों पर रिपोर्ट

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आरोप है कि सलमान ने उससे बाइक खरीदने के नाम पर 80 हजार रुपये और आभूषण भी ले लिए। शादी का दबाव बनाने पर वह टालमटोल करने लगा। वहीं, यामीन ने राजनीतिक रसूख दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी। विज्ञापन

सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद आरोप है कि सलमान ने उससे बाइक खरीदने के नाम पर 80 हजार रुपये और आभूषण भी ले लिए। शादी का दबाव बनाने पर वह टालमटोल करने लगा। वहीं, यामीन ने राजनीतिक रसूख दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी।सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

शाहजहांपुर। सदर बाजार क्षेत्र की युवती ने निगोही थाना क्षेत्र के सलमान और उसके भाई यामीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि चार-पांच साल पहले सलमान से संपर्क हुआ था। उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और परिवार से बात कराने का भरोसा दिया।