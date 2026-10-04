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Shahjahanpur News: नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो में स्वयं सहायता समूह ने लगाया स्टाल

Sun, 04 Oct 2026 12:24 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:24 AM IST
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Self-help group sets up stall at Noida International Trade Show.
नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो में बंडा के स्वयं सहायता समूल नैचुरो फार्मिंग का लगा स्टॉल। स्रोत: समू
शाहजहांपुर। नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक चले इंटरनेशनल ट्रेड शो में बंडा के पटना गांव के नैचुरो फार्मिंग स्वयं सहायता समूह ने जिले का प्रतिनिधित्व किया। समूह की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार जैविक उत्पादों का स्टाल लगाया। पांच दिन तक चले ट्रेड शो में लोगों ने जैविक गुड़, गन्ने का सिरका, सहजन की गोलियां और चूर्ण समेत अन्य उत्पादों की खरीदारी की। समूह की करीब 25 से 30 हजार रुपये की बिक्री हुई।
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पटना गांव निवासी नीतू सिंह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अगस्त 2024 से नैचुरो फार्मिंग स्वयं सहायता समूह चला रही हैं। समूह में गांव की 10 महिलाएं जुड़ी हैं। महिलाएं गन्ने का सिरका, जैविक गुड़, हल्दी, खांड, सहजन की गोलियां और चूर्ण, करी पत्ता और तुलसी के पत्तों समेत कई उत्पाद तैयार करती हैं। इन उत्पादों के लिए जैविक खेती भी समूह की महिलाएं ही करती हैं।
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समूह ने बंडा क्षेत्र में बिलसंडा रोड पर अपना प्लांट लगाया है। यहीं पर समूह की ओर से तैयार किए जाने वाले उत्पादों को प्रसंस्कृत कर पैकिंग की जाती है।
सदस्य सीमा ने बताया कि समूह को हर साल करीब दो से तीन लाख रुपये की आय हो जाती है। इससे जुड़ी महिलाओं को भी नियमित आमदनी हो रही है। समूह की ब्रांडिंग का काम भी चल रहा है।
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राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के डीएमएम प्रदीप यादव ने बताया कि नैचुरो फार्मिंग स्वयं सहायता समूह ने नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो में जिले का प्रतिनिधित्व किया। समूह के उत्पादों की बेहतर बिक्री हुई।
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