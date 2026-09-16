Shahjahanpur News: सेबी ने छात्राओं को सुरक्षित निवेश के प्रति किया जागरूक

विशिष्ट अतिथि प्रो. अनुराग अग्रवाल ने निवेश के विभिन्न आयामों की जानकारी देते हुए कहा कि सेबी निवेशकों के हितों की रक्षा करता है और उन्हें सुरक्षित व जागरूक निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है। प्राचार्य प्रो. सुरचना त्रिवेदी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि प्रो. अनुराग अग्रवाल, सेबी प्रतिनिधि कमरान और प्राचार्य ने किया।असिस्टेंट प्रोफेसर प्रज्ञा वर्मा, डॉ. मृदुल शुक्ला, डॉ. विजय गुप्ता, डॉ. आशीष गोयल, डॉ. मनोरमा शुक्ला और डॉ. उपासना श्रीवास्तव का सहयोग रहा। डॉ. विजय कुमार गुप्ता ने आभार जताया। संवाद