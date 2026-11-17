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तिलहर। क्षेत्र के कपसेड़ा गांव में चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाकर जेनरेटर का कवर और लोहे की सरिया चोरी कर ली। गांव निवासी अतुल पाल ने पुलिस को बताया कि 20 अक्तूबर की सुबह करीब 8:30 बजे वह दुकान पहुंचे तो जनरेटर कटा हुआ मिला। जांच करने पर उसका कवर और लोहे की सरिया गायब थी। काफी तलाश करने के बाद भी सामान का पता नहीं चला। इस पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद