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अनंतराम के संरक्षण में आयोजित महायज्ञ का शुभारंभ रविवार को शोभायात्रा के बाद हुआ था। सोमवार सुबह आठ बजे यज्ञाचार्य लालता प्रसाद शास्त्री ने यजमानों को पूजन कराया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुतियां डलवाईं। इस दौरान उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर भक्ति के मार्ग पर चलने की अपील की।आयोजकों के अनुसार, दोपहर दो बजे युवा गोष्ठी और शाम सात बजे दीप यज्ञ का आयोजन किया जाता है। मंगलवार को पूर्णाहुति के साथ कन्या भोज कराकर महायज्ञ का समापन होगा। यज्ञ में लालाराम मौर्य, राजेश कुमार, लेखराज वर्मा, कृष्ण मुरारी दीक्षित और छोटे सिंह सहित अन्य लोग शामिल रहे। संवाद