Shahjahanpur News: भाकियू के जिलाध्यक्ष समेत 30-40 लोगों पर कानूनगो ने दर्ज कराई रिपोर्ट

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कानूनगो ने पुलिस को बताया कि गांव बद्रीपुर हदीरा के नरवेश कुमार भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के सदस्य हैं। नरवेश कुमार ने संगठन के जिलाध्यक्ष भारत सिंह यादव समेत 30-40 लोगों के साथ पुवायां मंडी परिसर में गांव बद्रीपुर हदीरा स्थित गाटा संख्या 244 के रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया था।छह नवंबर को नायब तहसीलदार अमित कुमार के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस टीम ने मौके पर जाकर पैमाइश की तो नरवेश कुमार और राकेश कुमार का कब्जा अवैध पाया गया। दोनों लोगों को जानकारी देकर कब्जा हटा दिया गया था।रास्ते की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के दौरान नरवेश कुमार ने कई बार सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए कब्जा हटाने के कार्य को रोका था। सात नवंबर को जिलाध्यक्ष भारत सिंह यादव, नरवेश कुमार समेत 30 से अधिक लोगों ने डाक बंगले के सामने बिना पूर्व सूचना के एक कपड़े में आग लगा दी, जिससे रास्ता बाधित हो गया और अफरा तफरी मच गई थी।इस कृत्य से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। कानूनगो की तहरीर पर जिलाध्यक्ष भारत सिंह, नरवेश कुमार और 30-40 अज्ञात लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा सहित कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। तहकीकात कराई जाएगी।राजस्व टीम ने बद्रीपुर हदीरा में जो नाप की थी, वह गलत तरीके से हुई। इसीलिए किसानों में आक्रोश था और पुतला दहन किया गया था। पहले भी किसानों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अगर फिर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा और सीओ का घेराव किया जाएगा।-भारत सिंह यादव, जिलाध्यक्ष, भाकियू चढ़ूनी गुट, शाहजहांपुर