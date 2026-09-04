Shahjahanpur News: बंच लाइन डालने के कारण दो क्षेत्राें की बिजली आपूर्ति रही बाधित
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:05 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:05 AM IST
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शाहजहांपुर। शहर के दो मोहल्लों में बंच लाइन डालने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली जाने से लोग परेशान रहे।
निगोही रोड विद्युत उपकेंद्र के जलालनगर फीडर पर नाइयों वाली मस्जिद के पास बंच लाइन डालने का काम किया गया। इसके चलते दोपहर बाद तीन से शाम पांच बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही।
इसी तरह मोहल्ला वर्कजई में बंच केबल डालने के कारण पूर्वाह्न 11 से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रही। अधिशासी अभियंता आरपी सिंह ने बताया कि कार्य के चलते शट डाउन लिया था। कार्य पूर्ण होने के बाद आपूर्ति बहाल कर दी गई।
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निगोही रोड विद्युत उपकेंद्र के जलालनगर फीडर पर नाइयों वाली मस्जिद के पास बंच लाइन डालने का काम किया गया। इसके चलते दोपहर बाद तीन से शाम पांच बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही।
इसी तरह मोहल्ला वर्कजई में बंच केबल डालने के कारण पूर्वाह्न 11 से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रही। अधिशासी अभियंता आरपी सिंह ने बताया कि कार्य के चलते शट डाउन लिया था। कार्य पूर्ण होने के बाद आपूर्ति बहाल कर दी गई।
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