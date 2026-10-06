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शाहजहांपुर: पुलिस ने चेन लूट का 24 घंटे में किया खुलासा, किशोर पकड़ा, दूसरा आरोपी मुठभेड़ में घायल

Tue, 06 Oct 2026 12:12 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 06 Oct 2026 12:12 PM IST
सार

शाहजहांपुर में पुलिस ने एनसीसी तिराहे के पास हुई चेन लूट का 24 घंटे में खुलासा किया है। आरोपी किशोर से पूछताछ के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। 

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Police solve chain-snatching case within 24 hours in shahjahanpur
घायल आरोपी को लेकर जाते पुलिसकर्मी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शाहजहांपुर के सदर बाजार थाना पुलिस ने एनसीसी तिराहे के पास हुई चेन लूट की घटना का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने घटना में शामिल एक अपचारी किशोर को अभिरक्षा में लेने के बाद उसके साथी प्रेमपाल को कैंट क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में प्रेमपाल के बाएं पैर में गोली लगी है।

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पांच अक्तूबर को एनसीसी तिराहे के पास मऊ खालसा रोड से पीपल घाट जाने वाले कच्चे रास्ते पर दो लड़कों ने चेन लूट ली थी। तहरीर के आधार पर सदर बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली तो दो संदिग्ध दिखाई दिए। यक्ष एप की मदद से एक अपचारी किशोर की पहचान हुई। पुलिस ने उसे पांच और छह अक्तूबर की रात अभिरक्षा में ले लिया। उसके कब्जे से लूटी गई चेन का छह ग्राम वजन का आधा हिस्सा बरामद हुआ।

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पंजाब भागने की फिराक में था आरोपी 
सीओ सिटी देवव्रत बाजपेयी ने बताया कि पूछताछ में किशोर ने अपने साथी प्रेमपाल निवासी बूचड़ी कैंट के बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि चेन का दूसरा हिस्सा प्रेमपाल के पास है और वह कैंट क्षेत्र के जंगल में गया है। वह सुबह पंजाब जाने की तैयारी में था। सूचना पर पुलिस टीम ने जंगल में कॉम्बिंग शुरू की। 

इसी दौरान प्रेमपाल ने पुलिस टीम को देखकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें प्रेमपाल के बाएं पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से चेन का सात ग्राम वजन का शेष हिस्सा बरामद हुआ। घायल आरोपी को अस्पताल भेजकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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