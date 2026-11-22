Shahjahanpur News: पूरनपुर समेत लोकल मार्गों पर लौटीं बसें, यात्रियों को राहत
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:55 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:55 PM IST
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शाहजहांपुर। दीपावली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए लोकल मार्ग से हटाई गईं बसें फिर से पुराने रूट पर लौट आई हैं। पूरनपुर समेत कई मार्गों पर फिर से बसें बढ़ने से यात्रियाें ने राहत की सांस ली है।
त्योहार पर परिवहन निगम ने लोकल मार्गों की बसें दिल्ली रूट पर लगा दी थीं। त्योहार के दौरान 80 बसें दिल्ली मार्ग पर संचालित की गईं, इनमें करीब 40 बसें लोकल रूटों से हटाई गईं थीं। इससे पूरनपुर, बंडा, खुटार और मैलानी समेत कई मार्गों पर बसों की संख्या कम हो गई थी। यात्रियों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही थी।
बसों की कमी के चलते उन्हें डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा था। अब दिल्ली रूट पर यात्रियों की भीड़ कम होने के बाद परिवहन निगम ने बसों को फिर से पुराने मार्गों पर भेजना शुरू कर दिया है। पूरनपुर मार्ग पर 10 बसें लगा दी गई हैं। वहीं, बंडा, खुटार और मैलानी समेत अन्य मार्गों पर भी बसों का संचालन सामान्य किया जा रहा है। एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि बसों का संचालन पूर्व की तरह होने लगा है। संवाद
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त्योहार पर परिवहन निगम ने लोकल मार्गों की बसें दिल्ली रूट पर लगा दी थीं। त्योहार के दौरान 80 बसें दिल्ली मार्ग पर संचालित की गईं, इनमें करीब 40 बसें लोकल रूटों से हटाई गईं थीं। इससे पूरनपुर, बंडा, खुटार और मैलानी समेत कई मार्गों पर बसों की संख्या कम हो गई थी। यात्रियों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही थी।
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बसों की कमी के चलते उन्हें डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा था। अब दिल्ली रूट पर यात्रियों की भीड़ कम होने के बाद परिवहन निगम ने बसों को फिर से पुराने मार्गों पर भेजना शुरू कर दिया है। पूरनपुर मार्ग पर 10 बसें लगा दी गई हैं। वहीं, बंडा, खुटार और मैलानी समेत अन्य मार्गों पर भी बसों का संचालन सामान्य किया जा रहा है। एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि बसों का संचालन पूर्व की तरह होने लगा है। संवाद
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