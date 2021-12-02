Shahjahanpur News: सपा नेताओं के घर पहुंची पुलिस

समाजवादी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र वर्मा, सपा अल्पसंख्यक के प्रदेश सचिव मंजीत सिंह, जिला उपाध्यक्ष मिश्रीलाल पटेल, अभिजय सिंह के घर रात में ही पुलिस पहुंच गई थी।शुक्रवार सुबह अन्य लोगों के यहां से पुलिस हटा दी गई। जितेंद्र वर्मा ने बताया कि उन्हें पुलिस अब भी रोके हुए है। शनिवार को बंडा में मीटिंग में जाना था लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि किसी को नहीं रोका गया है। संवाद