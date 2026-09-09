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Shahjahanpur News: तीन में से मात्र एक शिकायत का हुआ निस्तारण

Wed, 09 Sep 2026 01:09 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:09 AM IST
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Only one out of three complaints was resolved.
शाहजहांपुर। नगर निगम के कार्यालय में मंगलवार को संभव के तहत जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें तीन शिकायत आईं, जिसमें एक का मौके पर निस्तारण किया गया। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी से अन्य शिकायतों के निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
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रोजा निवासी आदर्श गुप्ता ने मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने की शिकायत की। उनकी समस्या का समाधान मौके पर कर दिया गया। साउथ सिटी निवासी कांती देवी ने अतिक्रमण हटवाने और तराई निवासी सत्येंद्र दीक्षित ने जलकर-गृहकर जमा करवाने की शिकायत की। इस दौरान अपर नगर आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी, सहायक नगर आयुक्त तरुण प्रताप सिंह, महाप्रबंधक जल विजय नारायण मौर्य, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे। संवाद
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