Shahjahanpur News: न्यायालय के आदेश पर तीन महिलाओं समेत 14 आरोपियों पर प्राथमिकी

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पीड़ित ने बताया कि 12 अगस्त की शाम छह बजे वह जानवर घर में बांध रहा था। इस बीच भैंस पड़ोस में चली गई। आरोप है कि रामचंद्र ने उसे गालियां दीं। विरोध करने पर उसके साथ अन्य लोगों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बचाने आई नाबालिग पुत्री, पत्नी, पुत्र और भाई को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। नाबालिग पुत्री के बाल पकड़ कर जमीन पर घसीटा। बेटी और पत्नी से भी अभद्रता की। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जाएगी। संवाद

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शाहजहांपुर। न्यायालय के आदेश पर कांट थाने में एक गांव के ग्रामीण की ओर से 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने रामचंद्र, रविंद्र, अंकेश, कमल बाबू, कुलदीप, राजकिशोर, जितेंद्र, सुरेंद्र, ओमप्रकाश, सुधाकर, प्रभाकर, रामकांती, किरना व चंद्रवती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।