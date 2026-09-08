Shahjahanpur News: नहर से दो हिस्सों में बरामद हुआ युवक का क्षत-विक्षत शव

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रविवार की शाम क्षेत्र के गांव जलालाबाद के पास नहर में शव का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया। पुलिस ने धड़ को नहर से बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया था। वहीं, सोमवार सुबह शव का दूसरा हिस्सा भटपुरा रसूलपुर गांव के पास नहर से बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार, बरामद शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक की उम्र तकरीबन 35 वर्ष प्रतीत हो रही है। शव काफी क्षत-विक्षत है। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद

सिंधौली। नहर से युवक का क्षत-विक्षत शव दो हिस्सों में बरामद किया गया। पुलिस शव की पहचान कराने का प्रयास कर रही है।