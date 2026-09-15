Shahjahanpur News: सराफा व्यवसायी वसूली प्रकरण में भागा हुआ बिचौलिया बदल रहा ठिकाना

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छह सितंबर को सराफा व्यवसायी सुंदरम क्षत्रिय ने तिलहर थाने के चार सिपाहियों सहित एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसी दिन सिपाही पंकज और वीरेंद्र को गिरफ्तार कर बरेली न्यायालय में पेश किया था। दोनों की 14 दिन की रिमांड भी ले ली गई थी, लेकिन अब तक उनकी कस्टडी नहीं ली गई है।इसके अलावा पुलिस ने प्रकरण में प्रकाश में आए सिपाहियों के सहयोगी अनमोल, सचिन और आयुष पांडेय को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। सिपाही अरुण, तुषार व एक अन्य बिचौलिया भागे हुए चल रहे हैं। इस घटना को करीब दस दिन बीत चुके हैं। केवल पांच लोग ही जेल गए हैं। तीन फरार हैं। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि भागे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।