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Shahjahanpur News: करंट लगने से मजदूर की मौत

Sat, 07 Nov 2026 12:48 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:48 AM IST
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Labourer dies of electrocution
बागेश श्रीवास्तव का फाइल फोटो। स्रोत : परिजन
जलालाबाद। गांव गुनारा में छत पर सीमेंट की बोरी लेकर जा रहे मोहल्ला आंबेडकरनगर निवासी बागेश श्रीवास्तव (26) की करंट लगने से मौत हो गई। त्योहार पर हुई अनहोनी से परिवार में मातम छा गया।
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मुकेश श्रीवास्तव के यहां मकान का निर्माण चल रहा था। बागेश वहां मजदूरी करने गया था। बागेश के ससुर सर्वेश ने बताया कि शाम करीब साढ़े छह बजे बागेश सीमेंट की बोरी लेकर छत पर जा रहे थे। बिजली कनेक्शन ऊपर पहुंचाने के लिए जीने की दीवार के सहारे तार लगाया गया था। तार कहीं शाॅर्ट था। ऊपर चढ़ते समय बागेश का उसमें हाथ लग गया। करंट लगने से बागेश बोरी समेत नीचे आकर गिरा। सीएचसी में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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