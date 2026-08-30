Shahjahanpur News: सफर में उठी प्रसव पीड़ा, बस में गूंजी किलकारी

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अनिल कुमार परिवार के साथ बरेली में रहकर सेना के जवानों के जूते बनाने का काम करते हैं। 27 अगस्त को वह पत्नी गौरी और बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए औरैया डिपो की बस से फर्रुखाबाद जा रहे थे। बस मदनापुर-कटरा मार्ग पर पहुंची तो गौरी को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी।बस में मौजूद महिलाओं ने गौरी को संभाला और प्रसव कराया। कुछ ही देर में बस में बेटी की किलकारी गूंज उठी। उसके बाद बस को मदनापुर में रुकवाया गया। वहां से जच्चा-बच्चा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को खतरे से बाहर बताया। शुक्रवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला गया है, जो अब वायरल हो रहा है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी इसकी पुष्टि नहीं करती है।मदनापुर सीएचसी के प्रभारी डॉ.अश्वनी ने बताया कि बस में महिला का प्रसव कराया गया है। परिजन जच्चा-बच्चा को सीएचसी से ले गए हैं।