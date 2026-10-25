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Shahjahanpur News: किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को दिया ज्ञापन

Sun, 25 Oct 2026 12:42 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Sun, 25 Oct 2026 12:42 AM IST
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Kisan Mazdoor Sangathan workers gave memorandum to SDM
बीसलपुर में एसडीएम को ज्ञापन देते किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता  संवाद
बीसलपुर। किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने राजकीय धान केंद्रों से संबंधित समस्याओं को लेकर शनिवार को तहसील कार्यालय में एसडीएम को ज्ञापन दिया।
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ज्ञापन में सभी राजकीय धान क्रय केंद्रों पर धान की तौल शुरू कराने, केंद्रों पर मानक के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने, केंद्रों पर सक्रिय बिचौलियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने, धान तुलवाने के लिए पंजीकरण व्यवस्था सरल बनाने और केंद्रों पर धान तौल के एवज में किसानों से सुविधा शुल्क मांगे जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कराने की मांगे शामिल की गई है। ज्ञापन देने वालों में संगठन के आंदोलन प्रभारी प्रेम सागर पटेल,जसवंत सिंह, सतपाल सिंह जरनैल सिंह, श्यामू बाबू, राम चरण सिंह, दीनदयाल समेत काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद
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