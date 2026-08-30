Shahjahanpur News: किंग ब्लू ने किंग रेड की टीम को हराया

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लक्ष्य का पीछा करने उतरी किंग ब्लू की टीम ने महज 2.2 ओवर में तीन विकेट खोकर 36 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। युवराज ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 26 रन बनाए, जबकि चिंकू शर्मा ने आठ रन का योगदान दिया। शानदार प्रदर्शन के दम पर किंग ब्लू ने आसान जीत दर्ज की। संवाद

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शाहजहांपुर। जीएफ कॉलेज के मैदान पर खेले गए क्रिकेट मैच में किंग ब्लू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए किंग रेड की टीम को सात विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग रेड की टीम ने निर्धारित ओवरों में छह विकेट खोकर 34 रन बनाए। मोहित सिंह ने सर्वाधिक 12 रन का योगदान दिया।