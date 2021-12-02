Shahjahanpur News: लापता किशोर की बरामदगी के लिए करणी सेना का प्रदर्शन

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13 अगस्त को ग्राम भौती निवासी रामपाल सिंह का 17 वर्षीय पुत्र आक्रोश कांवड़ यात्रा के लिए गंगा तट पर जल भरने गया था। इसके बाद से वह लापता है। एक महीना बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। मंगलवार को करणी सेना के प्रदेश महामंत्री ओमवीर सिंह राठौर के निर्देश पर जिलाध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंच प्रदर्शन किया।थाना प्रभारी मनोज कुमार गौतम ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान किसान शक्ति के जिला अध्यक्ष जगवीर सिंह, संजय सिंह, राजीव कुमार, अभिषेक परमार, विक्रम सिंह आदि मौजूद रहे। सीओ दीपक कुमार ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज है। टीम खोजबीन कर रही है। संवाद