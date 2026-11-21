शाहजहांपुर: राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से मारपीट का विरोध, जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, ओपीडी ठप
शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में कुछ युवकों ने शुक्रवार को एक डॉक्टर से मारपीट कर दी थी, जिससे जूनियर डॉक्टरों में आक्रोश है। शनिवार को जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से मारपीट के विरोध में शनिवार को जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। डॉक्टरों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। इससे ओपीडी सेवा ठप रहीं और दूर-दराज से इलाज कराने पहुंचे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
शुक्रवार को ट्रॉमा सेंटर में जूनियर डॉक्टर का कुछ युवकों से विवाद हो गया था। आरोप है कि विवाद के बाद कुछ युवकों ने मौके पर पहुंचकर डॉक्टर के साथ मारपीट की। घटना से नाराज जूनियर डॉक्टरों ने शनिवार को काम करने से इनकार कर दिया और धरने पर बैठ गए।
इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने डॉक्टरों से वार्ता कर हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। सीएमएस डॉ. सरोज कुमार ने बताया कि डॉक्टरों की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है।