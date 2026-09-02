Shahjahanpur News: 26 पत्रावलियों पर सुनवाई, निस्तारण सिर्फ एक का
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:45 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:45 AM IST
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शाहजहांपुर। परिवार परामर्श केंद्र पर मंगलवार को 26 पत्रावलियों पर सुनवाई की गई। इनमें एक दंपती में समझौता होने पर उन्हें केंद्र से ही विदा किया गया।
केंद्र प्रभारी मधु यादव ने बताया कि पुवायां क्षेत्र के दंपती की शादी करीब डेढ़ साल पूर्व हुई थी। छह माह से अपने मायके में रह रही महिला ने बताया कि वह आठ माह की गर्भवती है। इसके बावजूद उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। घर से बाहर निकाल देता है। जबकि महिला के पति का कहना है कि उसकी ससुराल वाले उसके पारिवारिक मामलों में दखलअंदाजी करते हैं। इसी बात को लेकर विवाद होता है।
वार्ता के दौरान दोनों ने समझौता कर लिया। इस मौके पर महिला मुख्य आरक्षी चंद्रकांता शर्मा, आरक्षी पिंकी, निशा मिश्रा, रश्मि चौधरी आदि मौजूद रहीं। संवाद
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केंद्र प्रभारी मधु यादव ने बताया कि पुवायां क्षेत्र के दंपती की शादी करीब डेढ़ साल पूर्व हुई थी। छह माह से अपने मायके में रह रही महिला ने बताया कि वह आठ माह की गर्भवती है। इसके बावजूद उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। घर से बाहर निकाल देता है। जबकि महिला के पति का कहना है कि उसकी ससुराल वाले उसके पारिवारिक मामलों में दखलअंदाजी करते हैं। इसी बात को लेकर विवाद होता है।
वार्ता के दौरान दोनों ने समझौता कर लिया। इस मौके पर महिला मुख्य आरक्षी चंद्रकांता शर्मा, आरक्षी पिंकी, निशा मिश्रा, रश्मि चौधरी आदि मौजूद रहीं। संवाद
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