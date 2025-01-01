Shahjahanpur News: मिठाई की ट्रे पर 15 अक्तूबर से लिखनी होगी इस्तेमाल करने की तिथि

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उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की ओर से एक होटल में आयोजित बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारी सुभाष तिवारी ने बताया कि अभियान चलाकर दुकानों की जांच की जाएगी। विज्ञापन

व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम ने कहा कि व्यापार मंडल व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होने देगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश गुप्ता, सुरेंद्र सिंह सेठ, अमित शर्मा, अजमल हुसैन आदि मौजूद रहे। संवाद उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की ओर से एक होटल में आयोजित बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारी सुभाष तिवारी ने बताया कि अभियान चलाकर दुकानों की जांच की जाएगी।व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम ने कहा कि व्यापार मंडल व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होने देगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश गुप्ता, सुरेंद्र सिंह सेठ, अमित शर्मा, अजमल हुसैन आदि मौजूद रहे। संवाद

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शाहजहांपुर। खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों ने मिठाई और नमकीन कारोबारियों के साथ बैठक कर खाद्य पदार्थों की बिक्री और भंडारण से जुड़े नए नियमों की जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 15 अक्तूबर से बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाई पर किस तारीख तक मिठाई इस्तेमाल है, इसका उल्लेख करना अनिवार्य होगा।