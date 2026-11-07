Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Fire breaks out in a car parked in Ramnagar Colony; fire brigade brings it under control

Shahjahanpur News: रामनगर कॉलोनी में खड़ी कार में लगी आग, दमकल ने पाया काबू

Sat, 07 Nov 2026 12:51 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
Fire breaks out in a car parked in Ramnagar Colony; fire brigade brings it under control
रामनगर कॉलोनी के पास कार में लगी आग बुझाता दमकल कर्मी। संवाद
शाहजहांपुर। रामनगर कॉलोनी में कैंट चौकी के पास खड़ी एक कार में बृहस्पतिवार रात आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
विज्ञापन


फायर स्टेशन सदर के कंट्रोल रूम को रात 12:32 बजे कार में आग लगने की सूचना मिली। इसके कुछ देर के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर रवाना हो गई। अग्निशमन अधिकारी बीएन पटेल ने बताया कि कार रामनगर कॉलोनी निवासी हनी आनंद की है। टीम ने मौके पर पहुंचकर कार में लगी आग बुझा दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed