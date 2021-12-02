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Shahjahanpur News: पटाखा गोदामों और निर्माण स्थलों का फायर ऑडिट

Sat, 24 Oct 2026 12:18 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Sat, 24 Oct 2026 12:18 AM IST
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Fire audit of cracker warehouses and manufacturing sites
शाहजहांपुर। आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए फायर विभाग ने विशेष फायर ऑडिट और चेकिंग अभियान चलाया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डॉ. बीएन पटेल ने टीम के साथ जनपद में विस्फोटक और पटाखों के भंडारण व निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया।
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इस दौरान स्टाफ और कर्मचारियों को आग से बचाव और अग्नि सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। परिसर में मौजूद सभी अग्निशमन उपकरणों को हर समय पूरी तरह कार्यशील रखने के निर्देश दिए गए। लापरवाही मिलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। संवाद
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