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Shahjahanpur News: धमकी से परेशान होकर आत्महत्या करने का आरोप, दो ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज

Sun, 25 Oct 2026 01:53 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:53 AM IST
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FIR registered against two villagers; accused of driving a person to suicide through threats
जलालाबाद। गांव चकचंद्रसेन में शुक्रवार सुबह बिजली के ट्रांसफाॅर्मर के खंभे से फंदे से लटके मिले विमलेश की मौत के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मृतक के भाई अवनीश सिंह चौहान ने गांव के ही रामनारायण और करन वर्मा पर धमकी देने का आरोप लगाया है।
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अवनीश ने पुलिस को बताया कि करीब तीन महीने पहले विमलेश का दोनों आरोपियों से विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों फोन कर साथियों से पिटवाने और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इससे विमलेश परेशान रहने लगा था। परिजनों ने उसे समझाकर शांत किया था।
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आरोप है कि 22 अक्तूबर को रास्ते में दोनों ने विमलेश को घेरकर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद वह गहरे सदमे में चला गया और अगले दिन जान दे दी। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद
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