Shahjahanpur News: ओम इंफ्रा कंपनी पर 2.69 करोड़ रुपये का जुर्माना

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अमृत योजना 2.0 के तहत शहर में 129 करोड़ रुपये से 333 किमी लंबी पाइपलाइन बिछाने की स्वीकृति जल निगम को अप्रैल 2025 में मिली थी। जल निगम की ओर से जिम्मा ओम इंफ्रा कंपनी को दिया गया था। शहर में 333 किमी लंबी पाइप लाइन डालने का काम ओम इंफ्रा कंपनी कर रही थी।इसमें आठ ओवरहेड टैंक और 21 नलकूपों का निर्माण कराया जाना था। जल निगम के अधिकारियों के मुताबिक कंपनी को मई 2027 में पूरा करना है। अब तक कंपनी सिर्फ 33 प्रतिशत के करीब काम कर पाई है। काम में धीमी गति की वजह से जल निगम ने कंपनी को कई बार नोटिस दिए, लेकिन काम में सुधार नहीं हुआ।काम में धीमी गति के चलते कंपनी पर तीन माह पहले एक करोड़ 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद भी कंपनी के कार्य में सुधार नहीं हुआ। अब दोबारा से 2.69 करोड़ का जुर्माना लगा है।शहर की गलियों को खोदकर डाल दिया, आमजन को दिक्कतकंपनी की ओर से शहर में जगह-जगह गलियों को खोदकर डाल दिया गया, लेकिन काम तेज गति से नहीं किया गया। खुदी पड़ी गलियों के कारण बारिश में काफी दुश्वारियों से जूझना पड़ा।ओम इंफ्रा कंपनी के कार्य की धीमी गति होने की वजह से शहर के लोगों को परेशानी हो रही थी। लोग लगातार शिकायत कर रहे थे। नोटिस जारी करने के बाद भी कंपनी ने कार्य में सुधार नहीं किया। इसके बाद कंपनी शासन की ओर से जुर्माना लगाया गया है।- मोहम्मद अयाज, अधिशासी अभियंता, जल निगम