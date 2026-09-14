Shahjahanpur News: लगातार तीसरी रात भी हंसपुर पहुंचे हाथी
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:00 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:00 AM IST
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खुटार। मैलानी के किशनपुर सेंक्चुरी जंगल में डेरा जमाए नेपाली हाथियों का झुंड शनिवार रात को फिर गांव हंसपुर पहुंचा, लेकिन सतर्क किसानों ने वनकर्मियों के साथ मिलकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया। इससे फसलों का नुकसान होने से बच गया।
नेपाल से खुटार वन रेंज पहुंचे हाथियों के झुंड ने 10 और 11 सितंबर की रात को हंसपुर में गन्ने और धान की फसलों को खाने के साथ ही रौंदकर नुकसान पहुंचाया था। किसानों ने दोनों रात हाथियों को जंगल में भगाया था। वनकर्मियों ने भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया था। किसानों ने बताया कि शनिवार रात हाथी फिर से खेतों की तरफ पहुंच गए, लेकिन पहले से सतर्क किसानों ने दूर से हाथियों को खदेड़ दिया। रेंजर दिनेश बडोला ने बताया कि टीम लगातार निगरानी कर रही है। संवाद
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नेपाल से खुटार वन रेंज पहुंचे हाथियों के झुंड ने 10 और 11 सितंबर की रात को हंसपुर में गन्ने और धान की फसलों को खाने के साथ ही रौंदकर नुकसान पहुंचाया था। किसानों ने दोनों रात हाथियों को जंगल में भगाया था। वनकर्मियों ने भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया था। किसानों ने बताया कि शनिवार रात हाथी फिर से खेतों की तरफ पहुंच गए, लेकिन पहले से सतर्क किसानों ने दूर से हाथियों को खदेड़ दिया। रेंजर दिनेश बडोला ने बताया कि टीम लगातार निगरानी कर रही है। संवाद
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