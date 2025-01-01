Shahjahanpur News: बाइक की टक्कर लगने से बुजुर्ग की मौत

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रनवीर सिंह ने बताया कि चाचा छोटेलाल बृहस्पतिवार की शाम बाजार से घरेलू सामान की खरीदारी करने के लिए गए थे। वापसी में चाचा मदनापुर रोड पर स्थित एक स्कूल के पास वाहन से उतरे। इस बीच तेज गति से आई बाइक से चाचा को टक्कर लग गई। राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। चाचा अविवाहित थे। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि तहरीर प्राप्त होने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। संवादगड्ढे में फंसा ई-रिक्शा, सब्जी विक्रेता घायलतिलहर। गांव रुजवारी निवासी सब्जी विक्रेता बिजेंद्र शुक्रवार सुबह ई-रिक्शा पलटने से घायल हो गए। वह मंडी से सब्जी लेकर गांव लौट रहे थे। गांव गुमटी के पास बाढ़ से सड़क पर बने गड्ढे में ई-रिक्शा का पहिया फंस गया और वह पलट गया। उनके साथी गोविंद ने एंबुलेंस की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। संवादकंटेनर की टक्कर लगने से पलटी डीसीएमबंडा। मुख्य चौराहा पर बृहस्पतिवार की रात कंटेनर की टक्कर लगने से केले से भरी डीसीएम पलट गई। हादसे में चालक बाल-बाल बच गया।हापुड़ के गांव करतारपुर पुलिस चौकी निवासी डीसीएम चालक आशिक अली ने बताया कि वह बृहस्पतिवार शाम लखीमपुर से केले भरकर निकले थे। रात करीब 2:30 बजे बंडा के मुख्य चौराहे पर पुवायां की तरफ से आए कंटेनर की टक्कर लगने से डीसीएम पलट गई। पुलिस ने कंटेनर चालक को हिरासत में लिया है। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर प्राप्त होने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। संवादबाइकों की टक्कर में दो घायलमीरानपुर कटरा। लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को दो बाइकों की टक्कर हो गई। बतलैया गांव निवासी बाइक सवार रिजवान व दूसरी बाइक पर सवार ग्राम कबरा हुसैनपुर निवासी प्रताप नारायण घायल हो गए। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि तहरीर प्राप्त होने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। संवाद